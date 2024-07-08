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Dünya

Srebrenitsa'da toprağa verilecek 14 soykırım kurbanı için mezar yerleri kazıldı

Bosna Hersek'teki Srebrenitsa'da meydana gelen soykırımının 29. yılında, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan ve bu yılki anma törenlerinde defnedilecek 14 kurban için mezar yerleri hazırlandı.

İsmail Özdemir, Vesna Besic  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Srebrenitsa'da toprağa verilecek 14 soykırım kurbanı için mezar yerleri kazıldı Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Srebrenitsa

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak isimlendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde toprağa verilecek 14 kurbanın defin işlemleri için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda hazırlıklar sürüyor.

Visoko Şehir Mezarlığı Müdür Yardımcısı Kenan Karavdic, yaptığı açıklamada, defnedilecek cenazeler için mezar yerlerini hazır hale getirdiklerini söyledi.

Kurbanların cenazelerini taşıyan konvoyun yarın Visoko'dan yola çıkacağını belirten Karavdic, başkent Saraybosna'da belli noktalarda konvoyun duracağını ve ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'na gideceğini kaydetti.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

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