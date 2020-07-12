Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitirenler Köln'de anıldı

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler 25 yıl sonra, Almanya'nın Köln kentinde dualarla anıldı.

Mesut Zeyrek   | 12.07.2020
Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitirenler Köln'de anıldı Fotoğraf: Mesut Zeyrek / AA

Köln

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Federal Gençlik Birliği (BDMJ) ile Almanya Bosnalılar İslam Birliği (IGBD) gençlik teşkilatının ortaklaşa düzenlediği programda, 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden soykırıma uğrayan 8 binin üzerinde insan için düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

DİTİB'in ev sahipliğinde düzenlenen anma programına, DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, DİTİB Federal Gençlik Başkanı Furkan Karaca, Gençlik Koordinatörü Eyüp Kalyon, IGBD Gençlik Başkanı Medin Kovacevic ile 100’ün üzerinde gençlik kolu üyesi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Ahmet Dilek, bu soykırımın ardından sadece kurbanların ailelerine ya da Bosna toplumuna değil, tüm insanlığa başsağlığı dilediklerini söyledi.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 50 yıl sonra, Avrupa'nın ortasında ve dünya kamuoyunun gözü önünde böyle bir vahşetin yaşanmasının kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Dilek, "Srebrenitsa Soykırımı aradan 25 yıl geçmesine rağmen kurban yakınlarının ve Boşnak halkının kapanmayan yarası olarak kalmayı sürdürüyor." dedi.

Müslümanların bir insanı yaşatmanın bütün insanlığa can vermek olduğunu bildiren, insanları yok etmekle değil, yaşatmakla sorumlu tutan bir dinin mensupları olduğunu hatırlatan Dilek, şöyle devam etti:

"Bizler, masum bir insanın canına kıymanın bütün insanlığı öldürmeye eşdeğer olduğunu bildiren İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in ümmetiyiz. Acının, hüznün ve gözyaşının dili yoktur. Çünkü şiddet kullanılarak hayatlarına son verilen her kişi, arkasında derin yaralar bırakmıştır. Allah böylesi vahşetin tekrarından bizleri ve tüm insanlığı korusun. Toplumun barışçıl bir unsuru ve parçası olarak her dini cemaatin sorumluluğu vardır. Birbirimize karşı sorumluluklarımız vardır. Konuşurken seçtiğimiz kelimelere ve hitabetimize dikkat ettiğimiz gibi davranışlarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi durumda toplumda kin yayabilir veya başkalarının kin yaymasına seyirci kalabiliriz. Birlikte kin ve teröre karşı durmalıyız. Mağdurları da asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ancak bu şekilde acımızı dindirebilir, teselli olabilir ve birbirimize güç verebiliriz. Allah hepimize hayatımızda çoğu zaman unuttuğumuz şeyler olan insan sevgisi, güç, sabır ve bilgelik versin. Allah merhumlara rahmet eylesin."

BDMJ Gençlik Birliği Başkanı Furkan Karaca ile IGBD Gençlik Birliği Başkanı Medin Kovacevic de yaptıkları konuşmalarda Srebrenitsa'da yaşananları Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük katliam olarak nitelendirdiler.

DİTİB'in Almanya genelinde hazırlanan bu haftaki cuma hutbesinin başlığı da "Bir Utancın Yıl Dönümü: Srebrenitsa Soykırımı" olarak belirlenmiş ve soykırım kurbanları için tüm camilerde dua edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Yemen'de çok sayıda sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle görevini bıraktı
İsveç'te Kovid-19'a karşı sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı öne sürüldü
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7,5 milyonu geçti
İsrail'de Kovid-19 salgınında aktif vakalar iyileşen hasta sayısını geçti

Benzer haberler

Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitirenler Köln'de anıldı

Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitirenler Köln'de anıldı

Almanya'dan 'Srebrenitsa Soykırımı' açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan Srebrenitsa mesajı

MHP Grup Başkanvekili Bülbül: Srebrenitsa Soykırımı'nın acıları hala yüreğimizde

MHP Grup Başkanvekili Bülbül: Srebrenitsa Soykırımı'nın acıları hala yüreğimizde
Tarihi Mostar Köprüsü'nden Srebrenitsa kurbanları için 'sessiz atlayış' yapıldı

Tarihi Mostar Köprüsü'nden Srebrenitsa kurbanları için 'sessiz atlayış' yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa Soykırımı'nı unutturacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa Soykırımı'nı unutturacağız