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Dünya

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama oldu

Somali'nin başkenti Mogadişu'da araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Tufan Aktaş   | 12.10.2022
Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama oldu

Mogadişu

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Trepiano bölgesinde araca yerleştirilen bomba patladı.

Patlamanın ardından bölgeye çıkan yollar kapatıldı.

Patlama sesi şehrin farklı bölgelerinden duyuldu.

Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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