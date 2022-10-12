Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama oldu
Somali'nin başkenti Mogadişu'da araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Mogadişu
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Trepiano bölgesinde araca yerleştirilen bomba patladı.
Patlamanın ardından bölgeye çıkan yollar kapatıldı.
Patlama sesi şehrin farklı bölgelerinden duyuldu.
Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.