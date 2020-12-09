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Dünya

Somali Ekonomik Kalkınma Bakanı Muhammed, Türk yatırımcılara teşekkür etti

Somali Planlama, Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Jamal Muhammed, Somali'de yatırım yapan Türk yatırımcılara, ülke kalkınmasındaki fedakarlık ve rollerinden dolayı teşekkür etti.

Ekip   | 09.12.2020
Somali Ekonomik Kalkınma Bakanı Muhammed, Türk yatırımcılara teşekkür etti

Mogadişu

Somali Planlama, Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Jamal Muhammed, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve beraberindeki heyetle, Türk yatırımcılar tarafından inşa edilen Decale Hotel'de düzenlediği toplantısının ardından açıklama yaptı.

Somali'nin kalkınmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirten Muhammed, "Somali ile Türkiye iş birliğini artırmak için yatırımcıların desteklenmesinin yollarını açacağız. Somali'de yatırım yapan Türk yatırımcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Somali Maliye Bakanı Abdirahman Dualeh Beileh ile Somali Yatırım Teşvik Ofisi Direktörü Muhammed Dubow'un da katıldığı toplantıda, iki ülke arasındaki özel sektör iş birliği ve yatırımın artırılması çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz da çeşitli zorluklara rağmen Somali'deki yatırımların hızlı büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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