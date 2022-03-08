Dolar
14.52
Euro
15.84
Altın
2,041.89
ETH/USDT
2,577.60
BTC/USDT
38,750.00
BIST 100
2,011.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: Rusya'nın, Ukrayna'daki işgalini kınıyoruz

Ekip   | 08.03.2022
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: Rusya'nın, Ukrayna'daki işgalini kınıyoruz

Ankara

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Ukrayna'daki Rus işgalini kınadıklarını söyledi.

Rum basınında yer alan habere göre Pahor, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) resmi ziyarette bulundu ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile Rum Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Pahor, Ukrayna'daki Rus işgalini kınadıklarını söyledi.

Pahor, Ukrayna'ya insani ve askeri yardım teklif ettiklerini aktararak, Rusya-Ukrayna savaşında barışçıl bir çözüme ulaşmak için ateşkesin önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Pahor, "Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'ten sonra Rusya aleyhinde ne yazık ki güçlü tedbirler alınmadı. Bu bize ders oldu ve Rusya'ya karşı güçlü yaptırımlar uyguluyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 37 bin 407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 960 bini geçti
Moderna, Kenya'ya Afrika'nın ilk mRNA aşı üretim tesisini kuracak
Mozambik'te dün hiç Kovid-19 vakası görülmedi
Koronavirüsle mücadelenin kadın kahramanları 8 Mart'ta da görev başında

Benzer haberler

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: Rusya'nın, Ukrayna'daki işgalini kınıyoruz

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: Rusya'nın, Ukrayna'daki işgalini kınıyoruz