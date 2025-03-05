Sisi, Trump ile Filistin için adil bir çözüm planı üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyledi
İstanbul
Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Filistin meselesine adil ve kapsamlı çözüm getirecek bir planın benimsenmesi ve "İsrail-Filistin çatışmasının ortadan kaldırılması" için Arap ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.
Kahire'de düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesinin ardından Sisi'nin resmi Facebook hesabından açıklama yapıldı.
Sisi, "Filistin davasının tarihi açısından önemli bir günde, Kahire’de düzenlenen Olağanüstü Arap Zirvesi’ne katılan Arap liderlere teşekkür ediyorum. Gazze'nin yeniden inşasını destekleyen ve Filistin halkının topraklarında kalmasını güvence altına alan ortak Arap mutabakatını takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mısır Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumun ve finans kuruluşlarının desteğiyle Gazze'nin yeniden inşası için maddi, siyasi ve finansal desteğin sağlanması gerektiğini belirterek bu planın daha geniş bir barış planıyla birlikte uygulanması gerektiğine inandığını vurguladı.
Sisi, Arap ülkeleri, ABD Başkanı Trump ve uluslararası toplumla işbirliği yaparak, bölgedeki tüm halkların güvenliğini ve istikrarını sağlayacak şekilde Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm getirmeye kararlı olduklarını belirtti.
Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesinin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceği vurgulanarak Mısır’ın Gazze için sunduğu yeniden inşa planının tüm Arap ülkelerinin ortak girişimi olarak benimsendiği kaydedilmişti.
Bildiride, Gazze’nin yeniden inşasının hızlandırılması ve bunun için finansal, siyasi ve maddi destek sağlanması amacıyla uluslararası toplum ve finans kuruluşlarına çağrıda bulunulmuştu.
Zirvede, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik Mısır planının Arap ülkeleri tarafından kabul edilmesi ve ABD’nin Gazze’den Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik önerisinin reddedilmesi kararlaştırılmıştı.
Bildiriye göre, geçici bir "Gazze Yönetim Komitesi" kurulacak ve bu Komite, Filistin hükümeti çatısı altında, bağımsız teknokratlardan oluşan bir yapı olarak 6 ay boyunca Gazze'yi yönetecek.
Gazze'ye Filistin yönetiminin tam olarak dönmesi için hazırlık süreci başlatılacak, Mısır ve Ürdün, Filistin polis güçlerini eğiterek Gazze’ye yeniden konuşlandıracak.
Öte yandan, Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA'ya yaptığı açıklamada, Hamas’ın Gazze'nin geleceğine yönelik herhangi bir idari düzenlemenin parçası olmayacağını ancak bunun ulusal bir mutabakatla belirlenmesi gerektiğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.