Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.52
ETH/USDT
1,658.80
BTC/USDT
23,379.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan NATO’ya girmek istemiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) yolunda ilerlediğini ancak NATO'ya girmek istemediğini söyledi.

Ahmet Nurduhan   | 04.02.2023
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan NATO’ya girmek istemiyor

Belgrad

Vucic, Kosova meselesinin çözümünde ABD ile AB tarafından desteklenen Fransız-Alman Planı'nın kapsamlı ele alındığı Sırbistan Meclisi oturumunun ikinci gününde açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin AB yolunda olduğuna dikkati çeken Vucic, "Sırbistan NATO'ya girmek istemiyor. Sırbistan, askeri tarafsızlığını korumak ve güçlendirmek istiyor. Avrupa entegrasyonu ile Atlantik entegrasyonu arasında büyük bir fark var." dedi.

Vucic, iktidarda kalma uğruna asla müzakere etmeyeceğini vurgulayarak, kendisi için önemli olanın Sırbistan'ın "hayatta kalması ve ilerlemesi" olduğunu söyledi.

Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) girmesine engel olacaklarını ifade eden Vucic, bunu yapabileceklerine inandığını kaydetti.

Sırbistan Meclisinde gerginlik

Sırbistan Meclisinde 2 Şubat sabah saatlerinden başlayan ve Kosova meselesi ile Fransız-Alman Planı'nın görüşüldüğü oturumda gerginlik yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in söz aldığı sırada muhalefet milletvekilleri, usul kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Sırp liderin konuşmasını yarıda keserek "İhanet" ve "Kosova'yı vermeyiz" sloganları atmıştı.

İktidar milletvekillerinin olaya müdahale etmek istemesiyle Meclis'te gerginlik yaşanırken, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kısa süreli fiziksel müdahale yaşanmıştı.

Vucic, ülkesinin önünde zor bir dönemin olduğunu vurgulayarak, "Sırbistan müzakerelerden vazgeçmeyecek, Batı ile ilişkilerini koparmayacak ve Rusya'ya yaptırım uygulamayacak." ifadesini kullanmıştı.

Fransız-Alman Planı

AB, Kosova ile Sırbistan'ın birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyeleri tarafından desteklenen, kamuoyunda "Fransız-Alman Planı" olarak bilinen metin üzerinde müzakere yürütüyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı
Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı
Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Emine Erdoğan'a Uluslararası Apiterapi Federasyonunca "Dr. Beck Ödülü" takdim edildi

Benzer haberler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan NATO’ya girmek istemiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan NATO’ya girmek istemiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkesinin Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını bildirdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı, ülkesini korumak için elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet