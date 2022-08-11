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Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Priştine, Kosova'nın kuzeyine saldırmak istiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova yönetiminin, Sırpların yaşadığı ülkenin kuzeyine saldırmayı planladığını söyledi.

Ahmet Nurduhan   | 11.08.2022
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Priştine, Kosova'nın kuzeyine saldırmak istiyor

BELGRAD

Ülkenin başkenti Belgrad'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vucic, "Belgrad'ın Kosova'ya saldırmak istediği bir yalan. Asıl Priştine Kosova'nın kuzeyine saldırmak istiyor." dedi.

Priştine'nin Ukrayna'daki durumu Sırbistan'a karşı savaşmak için kullandığını iddia eden Vucic, Priştine yönetiminin ülkenin kuzeyinde, Sırpların yaşadığı bölgelere saldırmayı planladığını kaydetti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Belgrad'ın çatışma çıkarabileceği suçlamalarıyla saldırgan bir politika izlediği yönündeki açıklamasını, "saçma" olarak yorumlayan Vucic, "Buna benzer yalanlar, günlerdir dünya medyasında yayılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, Kosova delegasyonu ile 18 Ağustos'ta Brüksel'de yapılacak görüşmenin de başarılı olmayacağını düşündüğünü ifade etti.

Ayrıca ülkenin doğal gaz rezervinin tarihin en yüksek seviyesine yükseldiğini açıklayan Vucic, Sırbistan'da 264 milyon metreküp, Macaristan'da ise 201 milyon metreküp doğal gaz depolandığını belirtti.

Rezervlerin sadece Sırbistan'ın kullanımı için ayrıldığını vurgulayan Vucic, "Sırbistan vatandaşlarının beklediğimizden bir derece daha az soğuk olacak bir kış geçireceklerinden eminim." dedi.

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