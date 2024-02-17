Dolar
30.85
Euro
33.25
Altın
2,013.78
ETH/USDT
2,795.70
BTC/USDT
51,910.00
BIST 100
9,250.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana İş Dünyası Buluşması programında konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Gazze'de gazetecilerin katledilmesini" kınadı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de gazetecilerin katledilmesini kınadı.

Esra Taşkın  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Gazze'de gazetecilerin katledilmesini" kınadı

Paris

RSF'den yapılan açıklamaya göre, Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsünde (IMA) bir araya gelen RSF ve IFJ yetkilileri, uluslararası topluluğa "Gazze'de gazeteciliğin sürdürülebilmesi için" çağrıda bulundu.

IMA'da İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli gazeteciler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, RSF ve IFJ yetkilileri Gazze'de gazetecilerin katledilmesini kınadı.

RSF ve IFJ yetkilileri, bölgede gazeteci katliamına son verilmesini ve İsrail'den uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde gazetecilerin güvenliğini sağlamasını istedi.

Tel Aviv yönetiminin bölgedeki gazetecilerin güvende olmaları için sığınma alanları belirlemesini isteyen RSF ve IFJ, İsrail hükümetinin gazetecilerin bölgedeki saldırıları izleyebilmeleri amacıyla koruyucu ve profesyonel malzemelerin ulaşımını kolaylaştırmasını talep etti.

RSF ve IFJ yetkilileri, uluslararası basının Gazze'ye girmesi ve isteyen Filistinli gazetecilerin çıkması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karla kaplanan Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı
Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Adıyaman'da 29 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Adnan Menderes'in uçak kazasından mucizevi kurtuluşu
TSE 34 sözleşmeli personel alacak

Benzer haberler

Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Gazze'de gazetecilerin katledilmesini" kınadı

Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Gazze'de gazetecilerin katledilmesini" kınadı

İsrail güçleri, Gazze'de Nasır Hastanesinde giden DSÖ'ye ait yardım konvoyunu engelliyor

Eski Mossad yetkilisi, Gazze'de 4 yaş üstü çocukların toplu cezalandırmayı hak ettiğini savundu

Biden: Umarım İsrail (Refah'ta) geniş çaplı bir kara işgaline girişmez

Biden: Umarım İsrail (Refah'ta) geniş çaplı bir kara işgaline girişmez
BM: Gazze'de gıda güvensizliği çok kritik seviyeye ulaştı

BM: Gazze'de gıda güvensizliği çok kritik seviyeye ulaştı
AB'den, İsrail'e "Refah bölgesine saldırı planından vazgeç" çağrısı

AB'den, İsrail'e "Refah bölgesine saldırı planından vazgeç" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet