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Dünya

Sibsi'nin cenaze töreni cumartesi günü düzenlenecek

Hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin cenaze töreninin cumartesi günü yapılacağı açıklandı.

Mehmet Nuri Uçar,Yosra Ouanes   | 25.07.2019
Sibsi'nin cenaze töreni cumartesi günü düzenlenecek

Tunus

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi için cumartesi günü cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı.

Şahid, geçici cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Meclis Başkanı Muhammed Nasır ve dört bakan ile cenaze törenine ilişkin düzenlediği toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Başbakan Şahid, Sibsi'nin cenaze töreninin birçok devlet başkanı ve yabancı heyetlerin katılımıyla cumartesi günü düzenleneceğini dile getirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, bugün başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Tunus cumhurbaşkanlığı gece ağırlaşarak hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Sibsi'nin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Sibsi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle son bir ay içinde üç kez hastaneye kaldırılmıştı.

Filistin’de Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi için 3 günlük yas ilanı

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi’nin hayatını kaybetmesi üzerine işgal altındaki Filistin topraklarında 3 gün yas ilan edildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde yer alan Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Abbas, 93 yaşında hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi için işgal altındaki Filistin topraklarında 3 günlük yas ilan edildiğini ve bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.

Sibsi'nin ailesi ve Tunus halkına başsağlığı dileğinde bulunan Abbas, cumartesi günü düzenlenecek cenaze törenine de katılacağını aktardı.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, bugün başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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