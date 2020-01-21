Euro
6.59
Dolar
5.93
BIST 100
123,588.60
Altın
1,550.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Siber saldırıların Rus ekonomisine maliyeti 2,5 trilyon ruble

Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stanislav Kuznetsov, siber saldırılar nedeniyle Rus ekonomisinde kayıpların artacağını belirterek, “Tahminlerimize göre, geçen yıl Rus ekonomisi siber saldırılardan dolayı 2,5 trilyon ruble kaybetti.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 21.01.2020
Siber saldırıların Rus ekonomisine maliyeti 2,5 trilyon ruble

Moskova

Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stanislav Kuznetsov, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu kapsamında gazetecilere siber saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Siber güvenliğin en önemli güncel sorunlar arasında yer aldığını belirten Kuznetsov, “Siber saldırılar nedeniyle Rus ekonomisindeki kayıplar artacak. Tahminlerimize göre, geçen yıl Rus ekonomisi siber saldırılardan dolayı 2,5 trilyon ruble (yaklaşık 40,4 milyar dolar) kaybetti.” değerlendirmesinde bulundu.

2019'da Sberbank nezdinde önemli bir siber güvenlik açığının ortaya çıktığını anımsatan Kuznetsov, “İçeriden yaşanabilecek ihanet olasılığını hafife almıştık. Şimdi çalışanlarımızın bazı verileri uygunsuz yerlere ulaştırmasını engelleyen bir programı uygulamaya koyduk.” dedi.

Geçen yılın ekim ayında, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın müşterilerine ait 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgilerin çalınarak satışa sunulduğu ortaya çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı sonrasında Libya krizinin geleceği
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili
İsrail'deki hükümet krizinde ultra-ortodoks Yahudilerin Rolü
'NATOME' bir Trump fantezisi mi, 2020'lerin gerçeği mi?
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?

Benzer haberler

Siber saldırıların Rus ekonomisine maliyeti 2,5 trilyon ruble

Siber saldırıların Rus ekonomisine maliyeti 2,5 trilyon ruble

Rus savaş uçaklarından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine saldırı: 12 ölü

Beyaz Baretliler Başkanı Salih: Rejim İdlib'i boşaltarak ele geçirmeye çalışıyor

2020'de siber tehditlerde artış bekleniyor

2020'de siber tehditlerde artış bekleniyor
Gazprom'un Avrupa'daki bazı varlıklarına yönelik tedbir kaldırıldı

Gazprom'un Avrupa'daki bazı varlıklarına yönelik tedbir kaldırıldı
Rusya Berlin'deki Libya Konferansı'nın sonuçlarını olumlu karşıladı

Rusya Berlin'deki Libya Konferansı'nın sonuçlarını olumlu karşıladı