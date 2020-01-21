Euro
6.59
Dolar
5.93
BIST 100
123,588.60
Altın
1,550.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Somali Başbakanı Hayri: Türk vatandaşlarının güvenliği için tüm önlemler alınacak

Somali Başbakanı Hayri, ülkede son zamanlarda Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılara ilişkin, "Somali hükümeti, Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alacak." dedi.

Tufan Aktaş   | 21.01.2020
Somali Başbakanı Hayri: Türk vatandaşlarının güvenliği için tüm önlemler alınacak

Mogadişu

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve diğer hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Hayri, Somali'ye gösterdiği destek dolayısıyla Türk halkına minnettar olduklarını belirtti.

Hayri, "Teröristler, ülkemizde devam eden Türk kalkınma projelerini durduramayacak. Somali hükümeti, Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, çalışanlarının saldırıya maruz kaldığı Afgoye-Mogadişu yolunun yapımını üstlenen Türk müteahhitlik firması yetkilileri de katıldı.

Saldırıları, terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde, Afgoye-Mogadişu yolunun yapımını üstlenen bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine hafta sonu bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 kişi ölmüş, 6'sı Türk vatandaşı 20 kişi yaralanmıştı.

Mogadişu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü aracın infilak ettirildiği saldırıda ise 2'si Türk vatandaşı 90'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıları, terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı sonrasında Libya krizinin geleceği
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili
İsrail'deki hükümet krizinde ultra-ortodoks Yahudilerin Rolü
'NATOME' bir Trump fantezisi mi, 2020'lerin gerçeği mi?
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?

Benzer haberler

Somali'de yaralananlar Ankara'da

Somali'de yaralananlar Ankara'da

Somali Başbakanı Hayri: Türk vatandaşlarının güvenliği için tüm önlemler alınacak

İHH'nin İdlibliler için başlattığı 'briket ev' kampanyasına büyük destek

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Diyarbakır annelerinden Akkoyun: Bunların vicdanı yok, bunlar Müslüman değil

Diyarbakır annelerinden Akkoyun: Bunların vicdanı yok, bunlar Müslüman değil
Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış