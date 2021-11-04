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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’e giren ABD gemisini izlemeye aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’e giren ABD donanmasına ait "Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin izlemeye alındığını duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 04.11.2021
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’e giren ABD gemisini izlemeye aldık Fotoğraf: Onur Çoban/AA

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD donanmasına ait geminin, bugün Karadeniz’e girdiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasının, Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisinin yapacağı manevraları izlemeye aldığı belirtildi.

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