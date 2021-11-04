Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’e giren ABD gemisini izlemeye aldık
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’e giren ABD donanmasına ait "Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisinin izlemeye alındığını duyurdu.
Moskova
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD donanmasına ait geminin, bugün Karadeniz’e girdiği belirtildi.
Açıklamada, Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasının, Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisinin yapacağı manevraları izlemeye aldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.