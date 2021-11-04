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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 vakaları 1 yıl önceki seviyeyi geçti

Belçika'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları 7 bin 758'e yükselerek geçen yılın aynı günlerindeki seviyeyi aştı.

Ömer Tuğrul Çam   | 04.11.2021
Belçika'da Kovid-19 vakaları 1 yıl önceki seviyeyi geçti

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) verilerine göre, son 7 günlük vaka sayılarının günlük ortalaması 7 bin 758'e çıktı. Geçen yıl 2-8 Kasım döneminde günlük vaka sayısı 7 bin 715'ti.

Vakalar yükselmesine rağmen ölüm sayıları geçen yılın 10'da 1'i civarında seyrediyor.

Belçika'da 2020'nin aynı haftasında günde ortalama 205, bu sene ortalama 20,4 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Hastaneye yatışlar da geçen yıla kıyasla düşük seyrediyor. 2020'nin 2-8 Kasım döneminde günde ortalama 614 kişi hastaneye yatırılırken bu hafta hastaneye kaldırılan ortalama kişi sayısı, günde 175 oldu.

11,4 milyon nüfuslu Belçika'da 2021 başında başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar halkın yüzde 88'ine en az bir doz, yüzde 74'üne en az 2 doz aşı yapıldı.

Belçika hükümeti, vakaların sonbaharda yükselmeye başlamasıyla restoran ve kafeterya gibi işletmelerle kalabalık etkinliklere girişlerde aşı sertifikası gösterilmesini zorunlu hale getirdi.

Kovid-19 salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da bugüne kadar 1,4 milyon vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 26 bin 83 kişi hayatını kaybetti.

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