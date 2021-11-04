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Ekonomi

OPEC+ grubu petrol üretim kesintilerini hafifletme planına aralıkta da devam edecek

OPEC+ grubu, aralık ayında da daha önce belirlenen günlük petrol üretim kesintilerini kademeli olarak her ay 400 bin varil hafifletilmesi planına devam etme kararı aldı.

Firdevs Yüksel, Aşkın Kıyağan   | 04.11.2021
OPEC+ grubu petrol üretim kesintilerini hafifletme planına aralıkta da devam edecek

Viyana

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere bir araya geldiği 22. Bakanlar Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, grubun mevcut petrol piyasası temelleri ve görünümüne ilişkin vardığı fikir birliği doğrultusunda, aralık ayı için de günlük 400 bin varil üretim artışına gidileceği ifade edildi. Grubun bir sonraki toplantısı 2 Aralık'ta yapılacak.

Temmuz ayındaki 19. Bakanlar Toplantısı'nda ağustos-aralık döneminde günlük petrol üretimini her ay 400 bin varil artırma kararı alan OPEC+ grubu, piyasalarda güçlenen yetersiz arz endişelerine ve ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen bu plana devam ediyor.

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