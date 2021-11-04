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Ekonomi

Borsadan rekor kapanış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,85 değer kazanarak günü 1.575,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 04.11.2021
Borsadan rekor kapanış

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,01 ve holding endeksi yüzde 2,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,60 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,44 ile metal, ana sanayi oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 1.575,67 puanla ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde faiz oranlarını değiştirmemesi ve varlık alımlarının hızını 15 milyar dolar azaltmasına karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağladığını söyledi.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularının düşüşünü sürdürmesinin ekonomik aktivitenin ivme kazandığını gösterdiğini ve bunun da piyasalardaki iyimser havayı desteklediğini ifade eden analistler, yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.582 seviyesinin direnç, 1.500 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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