Dolar
9.53
Euro
11.02
Altın
1,795.51
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,537.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gazprom'un doğal gaz ihracatı ocak-ekim döneminde yüzde 10 arttı

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracatı yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 158,8 milyar metreküpe yükseldi.

Emre Gürkan Abay   | 01.11.2021
Gazprom'un doğal gaz ihracatı ocak-ekim döneminde yüzde 10 arttı

Moskova

MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracatı yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 158,8 milyar metreküpe yükseldi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin Rusya ve Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatında artış yaşandığı belirtildi.

Şirketin doğal gaz üretimi ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,8 artarak 422,6 milyar metreküpe çıktı.

Bu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı ise yüzde 10,4 artışla 158,8 milyar metreküp oldu. Söz konusu dönemde Türkiye'ye ihracat yüzde 110,4, Almanya'ya yüzde 23,4, Sırbistan'a yüzde 101,7 ve Romanya'ya yüzde 272,2 arttı.

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerinde geçen yıla kıyasla 18,2 milyar metreküp, Ukrayna'daki tesislerde ise 10,1 milyar metreküp daha az doğal gaz bulunduğu kaydedildi.

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 837'ye çıktı
Türkiye'de ilk 'araçta PCR testi' Samsun'da yapıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı
Avustralya Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı
Sağlık Bakanı Koca: Okulların kapanması ihtimali Bilim Kurulunun gündeminde yok

Benzer haberler

Gazprom'un doğal gaz ihracatı ocak-ekim döneminde yüzde 10 arttı

Gazprom'un doğal gaz ihracatı ocak-ekim döneminde yüzde 10 arttı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: NATO bizimle herhangi bir etkileşim istemiyor

Rusya’da günlük Kovid-19 vakaları son bir aydır yükseliyor

Rusya'da son 24 saatte 40 bin 251 kişide Kovid-19 tespit edildi

Rusya'da son 24 saatte 40 bin 251 kişide Kovid-19 tespit edildi
Rus savaş uçakları, İdlib'de Türkiye sınırındaki SMO noktasını vurdu

Rus savaş uçakları, İdlib'de Türkiye sınırındaki SMO noktasını vurdu
Rusya, ABD’nin 55 Rus diplomat ve personeli daha sınır dışı etmesini bekliyor

Rusya, ABD’nin 55 Rus diplomat ve personeli daha sınır dışı etmesini bekliyor