Dolar
9.71
Euro
11.25
Altın
1,785.42
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,528.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü Rusya’da ordu devrede

Rusya Savunma Bakanlığının, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen bölgelere destek için tıbbi uzmanlar gönderdiği ve buralara askeri hastaneler kuracağı bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 03.11.2021
Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü Rusya’da ordu devrede

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkeyi etkilemeye devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede devam eden kısmi kapanma süresinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik henüz bir karar alınmadığını belirten Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararnamesine göre, kısmi kapanma 7 Kasım’a kadar sürecek. Herhangi bir karar alınırsa sizleri de hemen bilgilendireceğiz.” dedi.

Peskov, salgının etkisinin hafiflememesi üzerine Putin’in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya talimat verdiğini ifade ederek "Bölgelere tıbbi uzmanlar gönderildi. Putin, askeri hastanelerin kurulmasına yönelik de talimat verdi." diye konuştu.

- Son 24 saatte 40 binden fazla kişide virüs tespit edildi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsten ölen kişi sayısı 1189 artarak 242 bin 60’a, iyileşen sayısı 32 bin 807 artışla 7 milyon 445 bin 438'e yükseldi.

Son 24 saatte 40 bin 443 kişide virüs tespit edilirken toplam vaka sayısı 8 milyon 633 bin 643 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü Rusya’da ordu devrede
Kovid-19'un işeme güçlüğü ve idrar kaçırmaya yol açtığına ilişkin bulgular araştırılıyor
Aşı karşıtı olarak girdiği Kovid-19 servisinden aşı gönüllüsü olarak çıktı
Gönüllüler yerli aşı TURKOVAC'ı güvenilir buluyor
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı

Benzer haberler

Anne adaylarına 'üçüncü doz aşıyı ihmal etmeyin' önerisi

Anne adaylarına 'üçüncü doz aşıyı ihmal etmeyin' önerisi

Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü Rusya’da ordu devrede

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı ile CIA Direktörü, Moskova'da görüştü

Rusya gaz tedarikinde AB'ye 'güven vermiyor'

Rusya gaz tedarikinde AB'ye 'güven vermiyor'
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı
Günlük aşılama sayısının düşmesi toplumsal bağışıklık hedefinden uzaklaştırıyor

Günlük aşılama sayısının düşmesi toplumsal bağışıklık hedefinden uzaklaştırıyor