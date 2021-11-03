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Dünya

Hindistan'da dang humması vakalarında artış görülüyor

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 9 eyalet ve birlik bölgesinden çok sayıda dang humması vakası bildirildiğini aktardı.

Saadet Firdevs Aparı   | 03.11.2021
Hindistan'da dang humması vakalarında artış görülüyor

Yeni Delhi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haryana, Kerala, Pencap, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarkand, Delhi ve Cammu-Keşmir bölgelerinde dang humması vakalarının arttığı belirtildi.

Federal hükümetin, vaka artışından etkilenen bölgelere üst düzey ekipler gönderdiği kaydedilen açıklamada, ekiplerden, bölgelerin durumu, ilaç ve sağlık kitleri hakkında rapor istendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, uzman ekiplerin, bölgelere etkili bir halk sağlığı müdahalesi oluşturmada yardımcı olacağı ve destek sunacağı ifade edildi.

Ülkede şimdiye kadar toplam 116 bin 991 dang humması vakası kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bazı eyaletlerde, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bildirilen vaka sayısında önemli ölçüde artış oldu. Toplam 15 eyalet ve birlik bölgesi bu yılki maksimum vakalarını bildirdi. Bu eyaletler, 31 Ekim'e kadar ülkedeki toplam dang humması vakalarının yüzde 86'sını oluşturuyor." bilgisine yer verildi.

Hindistan'ın Ulusal Vektörle Bulaşan Hastalık Kontrol Programı'na göre, 2020'de 56 ölüm ve 44 bin 585 dang humması vakası bildirildi. 2019'da ise 157 bin 315 vaka ve 166 ölüm meydana geldi.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

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