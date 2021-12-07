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Dünya

ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda tahliye planı yaptığı iddia edildi

ABD yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Ukrayna'da bulunan Amerikan vatandaşları için tahliye planı yaptığı öne sürüldü.

Dildar Baykan Atalay   | 07.12.2021
ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda tahliye planı yaptığı iddia edildi

Washington

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) liderliğinde şu anda bir tahliye planı hazırlanıyor ve Rus işgali durumunda Ukrayna'daki ABD vatandaşlarının olabildiğince hızlı tahliye edilmesi için seçenekler değerlendiriliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı işgal kararı alıp almadığının henüz bilinmediğini ifade eden kaynaklar, Rusya'nın şu anda sınır bölgesinde çok hızlı saldırıya geçecek mühimmat ve askere sahip olduğuna dikkati çekti.

Kaynaklar, şu anda tahliye gerektirecek bir durum olmadığını, yine de bu planların ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdidini ne kadar ciddiye aldığını gösterdiğini belirtti.

Biden bugün Putin ile görüşüyor

Öte yandan, Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün basına kapalı video konferans düzenliyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması konusunun ana başlığı oluşturduğu görüşmede, Biden'ın, Putin'i işgale kalkışmaması ve bunun ekonomik sonuçları konusunda uyarması bekleniyor.

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