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Dünya, Koronavirüs

Avustralya’da Kovid-19’un Omicron varyantı yayılıyor

Yeni tip koronavirüs Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya’da, iki eyalette daha Kovid-19’un Omicron varyantına rastladığı açıklandı.

Recep Şakar   | 08.12.2021
Avustralya’da Kovid-19’un Omicron varyantı yayılıyor

Melbourne

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Yeni Güney Galler (NSW), Kuzey Bölgesi (NT) ve Avustralya Başkent Bölgesi’nin (ACT) ardından, Queensland ve Victoria eyaletlerinde de Kovid-19’un Omicron varyantına rastlandı.

Son 24 saatte Queensland’da 2, Victoria’da 1 kişinin Omicron varyantına yakalanmasıyla Avustralya’da, varyanta yakalananların sayısı 43’e ulaştı.

En fazla Omicron varyantı vakası 34 kişinin virüse yakalanmasıyla NSW’de kaydedilirken ACT’de 5, Queensland’da 2, Victoria ve NT’de 1’er onaylanmış vaka bulunuyor.

İlk Omicron varyantının 28 Kasım’da NSW eyaletinde görülmüştü.

Moderna aşısının hatırlatma dozu olarak kullanımına onay

Öte yandan Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Avustralyalılara hatırlatma dozu olarak vurulmasına onay verdiğini bildirdi.

TGA’nın internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, kullanımına onay verilen Kovid-19 aşılarından herhangi birinin çift dozunu yaptıranların, ilk dozu yaptırmalarından en az 6 ay sonra Moderna firmasının "Spikevax" aşısını üçüncü doz olarak alabilecekleri duyuruldu.

Onayın 18 yaş ve üzerindekileri kapsadığı belirtilen açıklamada, Moderna aşısının güvenlik ve etkinliğini destekleyen mevcut verilerin dikkatli şekilde değerlendirilmesinin ardından, destekleyici dozun geçici olarak onaylandığı vurgulandı.

Kararla birlikte Moderna aşısı, Pfizer-BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısının ardından Avustralya’da hatırlatma dozu olarak kullanımına izin verilen ikinci aşı oldu.

TGA'nın kasımda Pfizer-BioNTech’in Kovid-19 aşısına üçüncü doz olarak onay vermesinin ardından şimdiye kadar 500 bin Avustralyalı hatırlatma dozunu yaptırdı.

Kovid-19’un Delta ve Omicron varyantlarına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya’da, aşının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 87,2, tek dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 92.

Resmi rakamlara göre, Kovid-19'un ilk kez 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da, bugüne kadar 222 bin 260 kişi virüse yakalanırken, 2 bin 74 kişi hayatını kaybetti.

Halen 16 bin 335 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 60’ı yoğun bakımda olmak üzere 543 kişi hastanede tedavi görüyor.

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