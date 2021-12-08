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Dünya

Peru'da Devlet Başkanı Castillo'nun görevden alınması talebi kabul edilmedi

Güney Amerika ülkesi Peru'da, muhalif partilerin, Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun "kalıcı ahlaki yetersizlik" nedeniyle görevden alınması talebi, Kongre tarafından kabul edilmedi.

Sinan Doğan   | 08.12.2021
Peru'da Devlet Başkanı Castillo'nun görevden alınması talebi kabul edilmedi

Bolivar

Muhalefetin önergesi üzerine toplanan Cumhuriyet Kongresi, Castillo'nun görevden azledilmesi talebini oyladı.

Kongre'de yapılan oylamada, 46 lehte, 76 aleyhte ve 4 çekimser oy ile Castillo'ya yönelik "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlaması reddedildi.

Kongre'ye 28 imza toplayarak önerge veren 3 muhalif parti, 26 Kasım'da Castillo'yu ahlaki yetersizliğin yanı sıra seçim kampanyası sürecinde verilen paraları yasa dışı şekilde kullanmakla suçlamıştı.

Peru yasalarına göre bir devlet başkanının görevden alınması için 130 Kongre üyesinden 87'sinin oyuna ihtiyaç var.

Muhalefet, hükümetin medyaya kötü muamelede bulunduğunu, topluma hesap vermediğini ve ifade özgürlüğünün sağlanması için hiçbir çaba göstermediğini öne sürüyor.

Hükümetten tepki

Başbakan Mirtha Vasquez, muhalefetin suçlamalarına tepki göstererek, azletme talebinin halk iradesine ve demokrasiye yönelik bir saldırı anlamına geldiğini söylemişti.

Peru'da Kongre faktörü

Peru’da eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra, 10 Kasım 2020'de Kongre'de yapılan oylamada, 105 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oy ile "kalıcı ahlaki yetersizlik" sebebiyle azledilmişti.

Vizcarra'nın 10 Kasım'da görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine gelen Manuel Merino da 15 Kasım'da Kongre baskısıyla istifa etmek zorunda kalmıştı.

Ülkede önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018'de yılında görevi bırakmıştı.


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