Dolar
30.90
Euro
33.39
Altın
2,027.38
ETH/USDT
2,965.80
BTC/USDT
52,299.00
BIST 100
9,341.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Şeyh Salah: Yeryüzünde hiç kimse Aksa'ya kimin gireceğine karar verme hakkına sahip değildir

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadetlerin kısıtlanması kararını reddettiğini belirtti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Şeyh Salah: Yeryüzünde hiç kimse Aksa'ya kimin gireceğine karar verme hakkına sahip değildir

Kudüs

Şeyh Salah, yayınlanan görüntülü açıklamasında, İsrail'in Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması kararına ilişkin konuştu.

Mescid-i Aksa ile "kutsal bağlarının" olduğuna dikkati çeken Salah, "Ramazan ayına yaklaşırken Mescid-i Aksa'nın Kur'an-ı Kerim'de bir ayet olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'i koruduğumuz gibi onu da muhafaza etmemiz gerektiğini yeniden vurguluyorum." ifadesini kullandı.

Müslümanlar ve Filistinliler dışında kimsenin Mescid-i Aksa üzerinde hak sahibi olmadığını vurgulayan Salah, mescidin zamansal ve mekansal açıdan bölünmesinin kabul edilemeyeceğini ve buna aykırı alınan her kararın geçersiz olduğunu belirtti.

Salah ayrıca, "İster çocuk, ister genç, ister erkek, ister yaşlı olsun, mübarek Mescid-i Aksa'ya girme konusunda ebedi, yasal ve yerleşik bir hakkımız var. Yeryüzünde hiç kimse Aksa'ya kimin gireceğine karar verme hakkına sahip değildir." diye konuştu.

İsrail Başbakanlığından dün yapılan açıklamada, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişine ilişkin "güvenlik koşulları değerlendirilerek dengeli bir karar alındığı" ifade edilmişti.

İsrail basınında çıkan haberlerde ise İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtilmişti.

İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.

İsrail'in geçmişte Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Filistin coğrafyasında tansiyonu yükseltmiş, 2021'in Ramazan ayında Aksa'ya düzenlediği baskın İsrail içindeki şehirler, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da olaylar çıkmasına yol açmıştı. Bölgedeki gerilim İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren şiddetli saldırılarına yol açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da arazide oluşan hortumu cep telefonuyla kaydettiler
Adalet Bakanı Tunç: (15 Temmuz darbe kalkışması) Mücadeleye zarar verecek hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasını yalanladı
Düzce'de heyelan yaşanan bölgede sismik etüt çalışmaları sürüyor
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldı

Benzer haberler

Filistin: İsrail'in topladığı vergi gelirleri için Norveç'le varılan mutabakat mali krizi çözemeyecek

Filistin: İsrail'in topladığı vergi gelirleri için Norveç'le varılan mutabakat mali krizi çözemeyecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in Gazze'ye saldırıları soykırım boyutlarına varan açık bir katliamdır

BM Dünya Gıda Programı, Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı aldı

İsrail ordusu Han Yunus'taki karadan işgalin bitmek üzere olduğunu duyurdu

İsrail ordusu Han Yunus'taki karadan işgalin bitmek üzere olduğunu duyurdu
İsrail istihbaratından hükümete "Mescid-i Aksa kısıtlamasının din savaşına yol açabileceği" uyarısı

İsrail istihbaratından hükümete "Mescid-i Aksa kısıtlamasının din savaşına yol açabileceği" uyarısı

Şeyh Salah: Yeryüzünde hiç kimse Aksa'ya kimin gireceğine karar verme hakkına sahip değildir

Şeyh Salah: Yeryüzünde hiç kimse Aksa'ya kimin gireceğine karar verme hakkına sahip değildir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet