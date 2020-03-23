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Dünya, Koronavirüs

Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı 79'a yükseldi

Senegal'de son 24 saat içerisinde Kovid-19 semptomu gösteren 60 kişiden 12'sinin test sonuçlarının pozitif çıktı. Ayrıca Madagaskar'da iki kent karantinaya alındı.

Alaattin Doğru   | 23.03.2020
Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı 79'a yükseldi

Dakar

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Batı Afrika ülkesi Senegal'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vakaların sayısı 79'a yükseldi.

Senegal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde Kovid-19 semptomu gösteren 60 kişiden 12'sinin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, vakaların 6'sının yurt dışından gelen, 2'sinin izlenen kişilerden, 4'ünün de temastan kaynaklandığı kaydedildi.

Böylece ülkedeki vaka sayısı 79'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasının önüne geçmek için vatandaşlardan belirtilen tavsiyelere azami gayret göstermelerini istedi.

Madakaskar'da iki şehir karantinaya alındı

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar'da, başkent Antananarivo ve Toamasina kenti karantinaya alındı.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina yaptığı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakasının 3'ten 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Vakaların Antananarivo ve Toamasina'da görülmesi nedeniyle bu iki şehrin karantinaya alındığını belirten Rajoelina, test sonucu pozitif çıkan 9 vakanın Air France uçağıyla ülkeye geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, halkı dikkatli davranmaya davet ederek toplu taşıma ve kamu hizmeti ile ilgili tüm faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Söz konusu şehirlerde, kısmi sokağa çıkma yasağı da uygulanmaya başlandı.

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