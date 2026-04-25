Milli duyguları kabartan Efeler Yolu, yörede turizm hareketliliği oluşturuyor Milli Mücadele kahramanları efelerin patikalarını ve düşmana karşı hazırlandığı alanları da barındıran yürüyüş rotası Efeler Yolu, hem doğa hem de tarih meraklılarını bölgeye çekerek turizm hareketliliği oluşturdu.

İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan Nif Dağı, Bozdağlar ve Aydın sıradağlarından geçerek Selçuk Meryem Ana Evi'nde son bulan 500-513 kilometrelik işaretli yürüyüş rotası 28 etaptan oluşuyor.

Efelerin Kurtuluş Savaşı döneminde düşmana karşı hazırlandığı, karargah olarak kullandığı alanları ve patikaları da kapsayan yürüyüş yolu, adını bu özelliğinden alıyor. Yaylaları, dağ geçitleri, tarihi yapıları ve Ege'nin kültürel zenginlikleriyle yoğrulmuş kırsal mahalleleri barındıran kültür rotasında yürüyenler, doğanın sunduğu güzellikleri görme ve Milli Mücadele'nin kahraman efelerinin anılarının kabarttığı milli duyguları içlerinde yaşama imkanı buluyor.

İzmir Valiliği de kültür yolunun dünyaya tanıtılması için Efeler Yolu Ultra Trail Koşusu, Efeler Yolu Gastronomi Günleri gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Açılışı 2023'te yapılan yol, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı doğaseveri ağırlıyor. Bugüne kadar 28 etabın tamamını bitiren 10 yürüyüşçü, yürüyüş pasaportlarına altın mühür almaya hak kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekoturizm güzergahı olarak tescillenen kültür rotası, geçen yıl da yaklaşık 6 bin doğaseveri ağırladı.

Tarihi yolu gelecek nesillere tanıtılmak isteniyor

İzmir Valisi Süleyman Elban da sık sık yolda yürüyüş yapıyor, güzergahtaki mahallelerde vatandaşlarla sohbet ediyor.

Elban, AA muhabirine, Efeler Yolu'nun doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi öneme de sahip olduğunu söyledi.

Güzergahta düşmanın ayak basamadığı, Milli Mücadele'de çok önemli noktaların bulunduğunu ifade eden Elban, "Milli mücadele kahramanlarının mücadele ettiği, barındığı karargahlarında, Ankara'ya kadar haber ve cephane ulaştırdıkları güzergahlarda bizim de yürümemiz hem onlara karşı bir vefa borcu hem gençlerimize ve çocuklarımıza bu milli duyguların anlatılması, yaşatılması açısından çok kıymetli konu. Bunu anlatmaya, yaşatmaya, bu güzergahları tanıtmaya, ön plana çıkartmaya başladık." dedi.

Elban, yürüyüşçüler sayesinde bölgede turizm hareketliliğinin oluştuğunu, yurt dışından da gelenlerin olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Amacımız bölgede küçük ölçekli de olsa belli sayıda konaklama yerleri oluşsun. Konaklamayla birlikte küçük lokantalar ve kıraathaneler, belli ürünlerin satılacağı satış yerleri olsun. Onun dışında da bu bölgede üretilen ya da bölgede doğal olarak çıkan ürünlerin de piyasaya arzı ve gerçek değerinde insanlarla buluşturulmasını arzu ediyoruz."

Yolun bazı etaplarını birkaç kez yürüdüğünü, tamamlamak için 4 etabının kaldığını belirten Vali Elban, etapları tamamlamasının ardından altın mühürlü pasaportu almaya hak kazanacağını dile getirdi.

Yürüyüşe başlamadan bölge sakinleriyle bir araya geldiğini kaydeden Elban, "Sohbet edip yürüyüşe başlıyoruz. Mutlaka yine bir köyümüzde bitiriyoruz ya da köyün yakınlarında bitirip o köye gidiyoruz. Köylülerimizle oturup sohbet ediyoruz, tanışıyoruz. Bir isteklerinin olup olmadığını konuşuyoruz. Yürüyüş vesilesiyle kırsaldaki insanlarımızla tanışıp, onların ihtiyaç ve taleplerini birinci derecede alma imkanı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

2025'te 6 bin kişilik bir yürüyüşçü hareketi gözlemlendi

Efeler Yolu Koordinatörü Hakan As ise yola ilginin giderek arttığını söyledi.

Yolda günübirlik yürüyüşçülerin yanı sıra çok etaplı ya da baştan sona yürüyen, profesyonel ve amatör düzeydeki doğaseverlerin rotaya ilgi gösterdiğini dile getiren As, "Yaklaşık 14 acente Efeler Yolu'nda tur düzenliyor. Bunların 4'ü uluslararası acenteler. Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya merkezli 4 acente belli aralıklarla, belli paketlerle yürüyüş düzenliyor. 2025 yılında yaklaşık 6 bin kişilik bir yürüyüşçü hareketi olduğunu gözlemledik." dedi.