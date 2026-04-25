Deprem konutları ihaleleri üzerinden dolandırıcılığa 847 milyon liralık ceza Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak "deprem konutları" projelerinde ihale almak isteyen firma yetkililerini dolandıran 12 sanık, 24 milyon ile 847 milyon lira arasında adli para cezalarına çarptırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak "deprem konutları" projelerinde ihale almak isteyen firma yetkililerini dolandıran 15 sanık hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından iddianame hazırlandı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde meydana gelen yıkımların devlet eliyle onarılması ve evsiz kalan vatandaşlar için yeni binaların inşa edilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çalışma başlatıldığı ve birçok il ve ilçede "deprem konutları" kapsamında projelere başlandığı hatırlatıldı.

İddianamede, bazı kişilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ihaleleri kullanıp haksız menfaat sağladıkları tespitine yer verildi.

Sahte sözleşmelerle menfaat sağladılar

Sanıkların, Bakanlıkla hiçbir ilişkileri olmamasına rağmen kendilerini Bakanlıkta ve çeşitli müdürlüklerinde çalışıyor gibi gösterdikleri, ilgili birimlerin genel müdürü, yardımcısı, daire başkanı ve idarecilerinin isim ve ünvanlarını kullandıkları belirtildi.

İddianamede, ihale almak isteyen firma yetkililerine sahte sözleşmeler imzalattıkları belirlenen sanıkların, bu suretle maddi menfaat temin ettikleri ve sağladıkları menfaati aralarında paylaştıkları, bu eylemlerle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespitine yer verildi.

Mağdur beyanları, sanıklara ait hesap hareketleri ve Bakanlığa ait güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği belirtilen iddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek mağdurlarla üçüncü şahıslar aracılığıyla tanıştıkları kaydedildi.

İddianamede, sanıkların, ihaleleri, hatırlarının sayıldığı, bahisle ve para karşılığı sözde Bakanlık personelinin kendilerine vereceğini, ön görüşme yaptıklarını ve ilgili belgeleri hazırlattıklarını söyledikleri, ardından birlikte hareket ettikleri sözde Bakanlık personeliyle mağdurları dolandırdıkları bildirildi.

847 milyon lira adli para cezası verildi

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Nisan'da görülen davanın son duruşmasında sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, 3 sanığın beraatine, sanıklar Atila Soylu, Güray Göçmen, M. Furkan Baştuğ, Fatma Gül Güner, Halük Zeytun, Nurgül Kara, Zafer Olgun, Erkan Şenyurt, Mesut Kupen, Ömer Faruk Abay, Saffet Külahçı ve Faruk Işık hakkında ise hapis ve adli para cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan sanıkların her birini 24 milyon lira ile 847 milyon lira arası değişen adli para cezası ile "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 9 yıl ile 65 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırdı.