Euro
7.03
Dolar
6.56
BIST 100
84,246.17
Altın
1,552.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Irak Cumhurbaşkanı'ndan 'sokağa çıkma yasağına uyulmazsa kriz derinleşebilir' uyarısı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının her geçen gün arttığını belirterek, sokağa çıkma yasağına uyulmaması halinde krizin derinleşebileceği uyarısında bulundu.

Haydar Karaalp   | 23.03.2020
Irak Cumhurbaşkanı'ndan 'sokağa çıkma yasağına uyulmazsa kriz derinleşebilir' uyarısı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Salih, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, koronavirüs tespit edilen kişi sayısındaki artışa dikkati çekti.

Ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyulmasını isteyen Salih, aksi takdirde virüs krizinin derinleşebileceği uyarısında bulundu.

Siyasi gruplara "siyasi kargaşa ortamından çıkılması için dayanışma" çağrısı

Irak'ta bir türlü yeni hükümetin kurulamamsı nedeniyle aylardır devam eden krize de değinen Salih, şunları kaydetti:

"Ülkede şu an tam anlamıyla bütün yetkilere sahip bir hükümetin bulunmayışı siyasi istikrarsızlığa neden oluyor. Son aylarda artan siyasi kargaşa ortamından çıkılması için tüm siyasi parti ve gruplara dayanışma çağrısı yapıyorum. Bu, tehlikeli bir durum ve herkes sorumluluğunu yerine getirmeli."

Irak'ta şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 23 kişin hayatını kaybederken, vaka sayısı 266 olarak açıklanmıştı.

Irak yönetimi dün yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 29 Mart'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da 2 Türk Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
İletişim Başkanı Altun: Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı
GKRY lideri Anastasiadis kısmi sokağa çıkma yasağını duyurdu

Benzer haberler

Belçika'da 2 Türk Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

Belçika'da 2 Türk Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

Bir küresel siyaset krizi olarak Kovid-19 salgını

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı
GKRY lideri Anastasiadis kısmi sokağa çıkma yasağını duyurdu

GKRY lideri Anastasiadis kısmi sokağa çıkma yasağını duyurdu
İngiltere'de sokağa çıkışlar sınırlandırıldı, ticari işletmeler kapatıldı

İngiltere'de sokağa çıkışlar sınırlandırıldı, ticari işletmeler kapatıldı