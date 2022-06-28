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Dünya

Scholz: Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda 70-80 milyar avro harcayacağız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gelecek yıllarda savunmaya yılda ortalama 70-80 milyar avro yatırım yapacaklarını söyledi.

Erbil Başay   | 28.06.2022
Scholz: Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda 70-80 milyar avro harcayacağız

Berlin

Scholz, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’ye yaptığı açıklamada, Federal Meclis’in büyük çoğunlukla Alman ordusu için 100 milyar avroluk özel fon oluşturulmasını onayladığını ve ülkede savunmaya daha fazla para harcanmasının desteklendiğini anımsattı.

"Önümüzdeki yıllarda savunma için yılda ortalama 70-80 milyar avro harcayacağız." diyen Scholz, bunun da Almanya'yı, Avrupa'da savunmaya en çok para yatıran ve aynı zamanda en büyük konvansiyonel orduya sahip ülke yapacağını belirtti.

Scholz, bunun NATO’nun savunma ve operasyon kabiliyeti için de önemli olduğunu kaydetti.

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