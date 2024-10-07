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Dünya

Savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteciler bir kez daha savaş mağduru oldu

Suriye'deki savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Lübnan'a gelen Suriyeli mülteciler, İsrail saldırılarından dolayı burada da savaş mağduru oldu.

Faruk Hanedar  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteciler bir kez daha savaş mağduru oldu Fotoğraf: Murat Şengül/AA

Beyrut

Suriye'de 2011'de savaşın başlamasının ardından Lübnan'a göç eden ve ülkenin güney bölgelerinde başta tarım olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışan Suriyeliler, İsrail saldırıları nedeniyle bulundukları bölgeleri tekrar terk etmek zorunda kaldı.

Güvenlik endişesiyle Suriye'ye dönmek istemeyen ve Lübnan kimliğine sahip olmadıkları için halkın yerleştirildiği okullara da yerleştirilmeyen yaklaşık 1150 mülteci, Sayda şehrindeki bir alanda 15 gündür zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor ve yardım bekliyor.

Suriyeli Muhammed Ali Ebu Mahmud, "Biz burada göçmeniz. Nebatiye'nin güneyinden geldik. Oradan göç edenlerin sayısı çok fazla. Bizi buraya getirdiler ama plan nedir bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gıda, temizlik ve konaklama olanaklarının olmadığını ve yakındaki caminin de tuvalet ve banyolarının kapatıldığını dile getiren Ebu Mahmud, "Lübnan hükümeti bize çok yardımcı oldu ama şu an geleceğimizi bilemiyoruz." dedi.

Göçmen Suriyelilerden Abdusselam da kışın yaklaştığına ve havaların soğumasıyla birlikte insanların sorunlarının artacağına dikkati çekti.

Ebu Ammar ise temizlik malzemelerinin olmayışından dolayı hijyenin sağlanamadığına vurgu yaparak bu şartlarda yaşamaya devam ettikleri takdirde salgın hastalıkların ortaya çıkabileceğini söyledi.

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