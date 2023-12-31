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Dünya

Rusya'nın Belgorod kentine düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

Dmitri Chirciu  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Rusya'nın Belgorod kentine düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi Fotoğraf: Emil Leegunov/AA

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 20 kişinin öldüğü, 111 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna'nın Belgorod kentine düzenlediği saldırının organizasyonunda İngiltere ile ABD'nin yer aldığını öne sürdü.

Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Belgorod'a yönelik saldırının Ukrayna ordusunun cephede güçsüz olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiyana Moskalkova ise uluslararası örgütlere saldırıyı kınama çağrısında bulundu.

Rusya'dan BMGK'de acil toplantı

Rusya'nın Belgorod'taki saldırı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) acil toplantı yapılması ve bu toplantıya Çekya'nın BMGK'deki temsilcisinin katılması talebinde bulunduğu bildirildi.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, dün, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine saldırı düzenlediğini, 61 binanın hasar gördüğünü aktarmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırının 2 adet misket içerikli "Olha" füzesi ve Çekya yapımı "Vampire" roketleriyle düzenlendiği belirtilmiş, 2'si çocuk 14 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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