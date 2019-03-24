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Dünya

Rusya'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, "baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Dmitri Chirciu   | 24.03.2019
Rusya'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Moskova

Rusya'nın başkenti Moskova'da Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Rusya Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Kazak, Özbek, Tacik, Uygur, Kırgız, Azerbaycan ve diğer halklardan binlerce kişi katıldı.

Kutlama programında, Türk dünyasına ait halk dansları gösterisi yapıldı, farklı ülkelerden ses sanatçıları sahne aldı.

Geleneksel elbiselerle etkinliğe katılanlar, farklı mutfakların lezzetlerinden tatma imkanı buldu.

Etkinliğe katılanlar, birbirlerinin Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

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