Rusya'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı
Rusya'nın başkenti Moskova'da, "baharın müjdecisi" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı etkinliklerle kutlandı.
Moskova
Rusya'nın başkenti Moskova'da Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Rusya Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Kazak, Özbek, Tacik, Uygur, Kırgız, Azerbaycan ve diğer halklardan binlerce kişi katıldı.
Kutlama programında, Türk dünyasına ait halk dansları gösterisi yapıldı, farklı ülkelerden ses sanatçıları sahne aldı.
Geleneksel elbiselerle etkinliğe katılanlar, farklı mutfakların lezzetlerinden tatma imkanı buldu.
Etkinliğe katılanlar, birbirlerinin Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.