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Dünya

ABD Başkanı Trump'a göre Rusya-Ukrayna anlaşması bu hafta gerçekleşebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna sürecinin olumlu seyrettiğini belirterek, "Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek." değerlendirmesini yaptı.

Hakan Çopur  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
ABD Başkanı Trump'a göre Rusya-Ukrayna anlaşması bu hafta gerçekleşebilir

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen Paskalya töreninde, Rusya-Ukrayna süreci ve İran'la müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bu hafta bir anlaşmaya varılma ihtimali olup olmadığı sorusuna, "Evet var. Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek." diye yanıt verdi.

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"İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"

ABD Başkanı ayrıca, İran'la yaptıkları müzakerelerin nasıl seyrettiği ile ilgili bir soruya ise "İran'la çok iyi görüşmeler yaptık." şeklinde cevap verdi.

AB ile gümrük tarifeleri konusu

Trump, ülkedeki ekonomik durumun iyi gittiğini ve Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusunda bir anlaşmaya varmalarının yüksek ihtimal olduğunu belirterek, "Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız." dedi.

18 Nisan'da konuyla ilgili açıklamasında hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya seslenen Trump, "Bunu hızlı bir şekilde halletmek istiyoruz, (anlaşmanın yapılması için) spesifik bir gün sayısı yok ama hızlıca bu savaşın bittiğini görmek istiyoruz. Rusya-Ukrayna görüşmeleri şu anda sonuca doğru yaklaşıyor. Bu anlaşmayı yapmak için gerçekten iyi bir şansımız var." diye konuşmuştu.

Trump ayrıca, İran'la doğrudan görüşmelere ilişkin, "Ben, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için buradayım. İran, nükleer silaha sahip olamaz, eğer nükleer silaha sahip olurlarsa, hepiniz çok mutsuz olacaksınız ve hayatınız büyük bir tehlike altında olacak." değerlendirmesini yapmıştı.

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