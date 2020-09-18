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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 91 bini geçti

Ülkede son bir günde ölü sayısı 134 artarak 19 bin 195’e, iyileşen sayısı 5 bin 339 artarak 901 bin 207’ye ulaştı.

Ali Cura   | 18.09.2020
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 91 bini geçti

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 91 bin 186’ya, ölü sayısı 19 bin 195’e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 905 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 91 bin 186’ya yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 134 artarak 19 bin 195’e, iyileşen sayısı 5 bin 339 artarak 901 bin 207’ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kalmaya devam ederken, yeni vakaların yüzde 24,5’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 805 artarak 274 bin 808’e, ölü sayısı 8 artarak 5 bin 33’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin açıklamasında, son 24 saatte 346 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 42 milyonu geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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