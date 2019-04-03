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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşuyor
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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor." dedi.

Hakan Çopur   | 03.04.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır

Washington DC

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düşünce kuruluşlarının ortak düzenlediği "NATO Birleştirir" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

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