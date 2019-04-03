Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor." dedi.
Washington DC
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düşünce kuruluşlarının ortak düzenlediği "NATO Birleştirir" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.
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