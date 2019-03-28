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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Venezuela'ya yeni parti insani yardım ulaştırıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "BM'nin temel kriterleri ve Venezuela hükümetinin talepleri doğrultusunda, Karakas'a tıbbi malzemeleri içeren yeni parti insani yardım ulaştırıldı." dedi.

Dmitri Chirciu   | 28.03.2019
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Venezuela'ya yeni parti insani yardım ulaştırıldı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın ikinci parti insani yardımlarının Venezuela'ya ulaştırıldığını söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'daki son gelişmeleri ve gündemi değerlendirdi.

Rusya'nın, Venezuela'nın meşru yönetimine sosyo-ekonomik krizin çözümünde yardımcı olduğunu dile getiren Mariya Zaharova, "Geçen gün, Birleşmiş Milletlerin (BM) temel kriterleri ve Venezuela hükümetinin talepleri doğrultusunda, Karakas'a tıbbi malzemeleri içeren yeni parti insani yardım ulaştırıldı." dedi.

Zaharova, uluslararası topluma, kurallara uygun şekilde yardım yapmaları için çağrıda da bulundu.

ABD'nin Venezuela'da kaos yaratmak ve ülkeyi parçalamak için bilinçli eylemlerde bulunduğunu savunan sözcü Zaharova, "ABD, Hollanda ile Curaçao adaları üzerinden Venezuela'ya insani yardım yapmak için anlaşma yaptı. ABD, Curaçao adalarını Venezuela'nın iç işlerine müdahale etmek için kullanacak." diye konuştu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yapılan terör saldırısına da değinen Zaharova, Rusya'nın, 22 Mart'ta İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Acil İcra Komitesi Toplantısı'ndaki dini ayrımcılığa karşı tedbirlerin alınması için yapılan çağrıyı desteklediğini dile getirdi.

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