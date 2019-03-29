Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.34
Dolar
5.64
BIST 100
93,784.18
Altın
1,293.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor
logo
Dünya

Rus Su-57 savaş uçağı için ihracat lisansı çıktı

Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 için ihracat lisansı hazır.

Emre Gürkan Abay   | 29.03.2019
Rus Su-57 savaş uçağı için ihracat lisansı çıktı

Moskova

Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 için ihracat lisansının çıktığı bildirildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti’ye konuşan havacılık sanayisinden bir kaynak, Su-57 savaş uçağı için ihracat lisansının çıktığını söyledi.

Hükümetin, uçağın isminin T-50’den Su-57’ye değişmesi nedeniyle gerekli belgeleri incelediği kaydedildi.

Rusya tarafından üretilen Su-57 savaş uçağı, tek koltuklu, çift motorlu ve “görünmezlik” özelliğine sahip. İlk uçuşunu 2010’da gerçekleştiren Su-57 halen Rus ordusu tarafından test ediliyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Su-57’nin ihracatı için gerekli lisansa önümüzdeki haftalarda son onayı vermesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

Putin Güvenlik Konseyini Venezuela gündemiyle topladı

Putin Güvenlik Konseyini Venezuela gündemiyle topladı

'Golan Tepeleri kararı uluslararası hukuka aykırı'

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

'Venezuela'ya yeni parti insani yardım ulaştırıldı'

'Venezuela'ya yeni parti insani yardım ulaştırıldı'
Af Örgütü'nden Esed rejimine 'Sivilleri bilinçli olarak vuruyor' suçlaması

Af Örgütü'nden Esed rejimine 'Sivilleri bilinçli olarak vuruyor' suçlaması
'Rusya soruşturması hükümetimizi devirmeye teşebbüstü'

'Rusya soruşturması hükümetimizi devirmeye teşebbüstü'