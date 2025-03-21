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Dünya

Rusya: Ukrayna'ya ait 43 İHA'yı gece yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'ya ait 43 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Rusya: Ukrayna'ya ait 43 İHA'yı gece yok ettik

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından 43 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 34'ünün Volgograd, 4'ünün Rostov, 4'ünün Kursk, 1'inin ise Belgorod üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün de 132 İHA’nın hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirmişti.

Saldırıların ardından Engels kentinde acil durum ilan edilmişti.

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