Euro
9.74
Dolar
8.29
BIST 100
1,126.99
Altın
1,897.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, KKTC’de kapalı Maraş bölgesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı
logo
Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 563 bini geçti

Son 24 saatte 16 bin 202 vaka tespit edildi, 346 kişi hayatını kaybetti.

Dmitri Chirciu   | 28.10.2020
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 563 bini geçti Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 1 milyon 563 bin 976'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı 26 bin 935'e çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 202 artarak 1 milyon 563 bin 976'ya, iyileşenlerin sayısı ise 12 bin 361 artışla 1 milyon 171 bin 301'e ulaştı.

Ülkede, virüs kaynaklı 346 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük ölüm sayısı" görüldü, toplam ölü sayısı 26 bin 935'e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1,1'den yüzde 1'e inerken, yeni vakaların yüzde 25,4'ünde hastalık belirtileri görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 3 bin 670 artarak 409 bin 22'ye, ölenlerin sayısı da 75 artışla 6 bin 578'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 506 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 58 milyon 700 binden fazla olduğunu bildirdi.

Rusya'da Kovid-19 tedbirleri devreye girdi

Rusya'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık alan, toplu ulaşım araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu devreye girdi.

Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri dün yasaklanmıştı.

Moskova'da 19 Ekim itibarıyla bu tür mekanlara telefon numarasıyla QR kodunun alınmasıyla girilebiliyor.

Rusya'da Kovid-19

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, 26 Ekim'de 17 bin 347 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüş, dün Kovid-19 nedeniyle 320 kişi yaşamını yitirmişti.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 563 bini geçti
Kovid-19'u 58 günde yenen AK Parti'li Akbaşoğlu: Nefes alıp vermemizin kadrini iyi idrak edelim
Şırnak'ta 120 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Kovid-19'da vaka sayısını kalabalıklaşma artırıyor
'Yüzümü yıkamak için eğilemedim'

Benzer haberler

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 563 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 563 bini geçti

Ermenistan Avrupa'nın aşırı sağcılarından medet umuyor

A Milli Kadın Futbol Takımı Rusya'ya deplasmanda 4-2 yenildi

BM'den Rusya ve Türkiye'ye Suriye'de iş birliğini sürdürme çağrısı

BM'den Rusya ve Türkiye'ye Suriye'de iş birliğini sürdürme çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 547 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 547 bini geçti