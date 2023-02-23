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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib ile Lübnan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Hamie, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor. Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede incelemelerde bulunan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada aynı alanda tekrar heyelan meydana gelmesi kameralara yansıdı. -VTR-
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Dünya

Rusya ve Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü tamirat sonrası çift yönlü araç trafiğine açıldı

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan ve patlama sonucu hasar gören Kerç Köprüsü'nün tamirat sonrası çift yönlü araç trafiğine açıldığı bildirildi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 23.02.2023
Rusya ve Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü tamirat sonrası çift yönlü araç trafiğine açıldı

Bişkek

Rusya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Kerç Köprüsü'nün tamiratı için Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin'in başkanlığında kurulan komisyonun çalışmasına ilişkin bilgi verildi.

Komisyonun köprüdeki hasarın büyüklüğüne ve zorlu hava koşullarına rağmen işi planlanandan 39 gün önce tamamlamayı başardığı belirtilen açıklamada, Husnullin'in köprünün tamirat sonrası çift yönlü araç trafiğine açılması için düzenlenen törene video konferans aracılıyla katıldığı ifade edildi.

Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, 8 Ekim 2022'de bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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