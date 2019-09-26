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Dünya

Rusya ve Gürcistan 11 yıl sonra ilk kez görüştü

Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani, "Son 11 yılda benzer görüşme ve temas olmamıştı." dedi.

Dmitri Chirciu,Davit Kachkachishvili   | 26.09.2019
Rusya ve Gürcistan 11 yıl sonra ilk kez görüştü

Moskova

Rusya ve Gürcistan Dışişleri Bakanları, 2008'de yaşanan Güney Osetya Savaşı sonrası ilk kez New York'ta bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Gürcistanlı mevkidaşı Davit Zalkaliani ile Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

İsviçre ara buluculuğunda gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel güvenlik sorunu konularının ele alındığı kaydedildi.

"11 yılda benzer görüşme olmamıştı"

Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani de Gürcistan basınına yaptığı açıklamada, "Son 11 yılda benzer görüşme ve temas olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Güney Osetya meselesini ele aldıklarını kaydeden Zalkaliani, "Rusya'nın desteklediği Güney Osetya, Gürcistan ile sözde olan sınırı genişletmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zalkaliani, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmeleri, BM Genel Kurul toplantısında tüm uluslararası ortaklarına bildirdiklerini söyledi.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerinin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

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