Dolar
18.87
Euro
20.16
Altın
1,844.99
ETH/USDT
1,710.00
BTC/USDT
24,789.00
BIST 100
5,132.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Moldova ile ilişkilerimiz son derece gergin

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moldovalı yetkililerin açıklamalarına “dikkat etmeleri” gerektiğini belirterek, “Moldova ile ilişkilerimiz zaten son derece gergin.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 20.02.2023
Kremlin Sözcüsü Peskov: Moldova ile ilişkilerimiz son derece gergin

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Moldova Başbakanı Dorin Recean’ın, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinin askerden arındırılması gerektiğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Rusya ile Moldova arasındaki ilişkilerin halihazırda gergin olduğuna işaret eden Peskov, “Moldova ile ilişkilerimiz zaten son derece gergin. Moldova yönetimi, Rusya karşıtı her şeye vurgu yapıyor. Rusya karşıtı bir histeriye giriyorlar.” ifadesini kullandı.

Peskov, söz konusu yaklaşımın Rusya-Moldova ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu yapıcı tutum eksikliği, Moldova’ya yardımcı olmaz ve elbette ikili ilişkilerimize zarar verir. Moldovalı muhataplarımıza açıklamalarında çok dikkatli olmalarını tavsiye ederiz.” diye konuştu.

16 Şubat’ta Moldova’da kurulan yeni hükümetle başbakanlık görevini üstlenen Dorin Recean, dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Moldova’ya karşı “hibrit” savaş yürüttüğünü ve Rus askeri güçlerinin bulunduğu Transdinyester’in askerlerden arındırılması gerektiğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mehmetçik ayakkabısı olmayan vatandaşa botlarını verdi
Bakan Kurum: TOKİ koordinasyonunda 10 ilde inşaat süreçlerini eş zamanlı başlatacağız
Enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in servise çıkarılması planlanıyor
Malatya'da bir sitenin depremde yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütülüyor

Benzer haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov: Moldova ile ilişkilerimiz son derece gergin

Kremlin Sözcüsü Peskov: Moldova ile ilişkilerimiz son derece gergin

AB: Çin'in Rusya'ya silah vermesi kırmızı çizgimiz olur

Güney Afrika'nın Rusya ve Çin'le ortak tatbikatı, Batı'yı tedirgin ediyor

AA ekibi Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı Ugledar şehrini görüntüledi

AA ekibi Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı Ugledar şehrini görüntüledi
Hollanda, Rus diplomatları "istihbarat görevlisi" oldukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor

Hollanda, Rus diplomatları "istihbarat görevlisi" oldukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor
Rusya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi 200 tona ulaştı

Rusya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi 200 tona ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet