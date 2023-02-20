Dolar
18.87
Euro
20.16
Altın
1,844.78
ETH/USDT
1,710.30
BTC/USDT
24,829.00
BIST 100
5,134.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB: Çin'in Rusya'ya silah vermesi kırmızı çizgimiz olur

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'in Rusya'ya Ukrayna'da kullanması için silah sağlamasının AB'nin "kırmızı çizgisi" olacağını kaydetti.

Selen Temizer   | 20.02.2023
AB: Çin'in Rusya'ya silah vermesi kırmızı çizgimiz olur

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'na girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara ziyaretinde yaptığı "Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşı konusunda özellikle silah desteği sağlama düşüncesinden ötürü endişeliyiz." açıklaması hatırlatılan Borrell, Blinken gibi kendisinin de Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile bir görüşme yaptığını belirtti.

Borrell, Çinli diplomata, AB'nin bu konudaki endişesini dile getirdiğini aktararak, "Bunu yapmamalarını istedim. Bunun bizim için sadece endişe kaynağı olacağını değil ilişkimizde kırmızı bir çizgi olacağı gerçeğini dile getirdim. Bana 'bunu yapmayı planlamadıklarını' söyledi. İhtiyatlı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Blinken, dünkü açıklamasında, Biden yönetiminin savaşın başından bu yana Çin'i bu konuda uyardığını anımsatmış, Çin'in Rusya'ya doğrudan silah desteği vermesinin diğer ülkelerle de ilişkilerini etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mehmetçik ayakkabısı olmayan vatandaşa botlarını verdi
Bakan Kurum: TOKİ koordinasyonunda 10 ilde inşaat süreçlerini eş zamanlı başlatacağız
Enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in servise çıkarılması planlanıyor
Malatya'da bir sitenin depremde yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütülüyor

Benzer haberler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, AB'ye Türkiye'ye destek çağrısı yaptı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, AB'ye Türkiye'ye destek çağrısı yaptı

Kremlin Sözcüsü Peskov: Moldova ile ilişkilerimiz son derece gergin

AB: Çin'in Rusya'ya silah vermesi kırmızı çizgimiz olur

Güney Afrika'nın Rusya ve Çin'le ortak tatbikatı, Batı'yı tedirgin ediyor

Güney Afrika'nın Rusya ve Çin'le ortak tatbikatı, Batı'yı tedirgin ediyor
AA ekibi Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı Ugledar şehrini görüntüledi

AA ekibi Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı Ugledar şehrini görüntüledi
Hollanda, Rus diplomatları "istihbarat görevlisi" oldukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor

Hollanda, Rus diplomatları "istihbarat görevlisi" oldukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet