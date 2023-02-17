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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, gün içinde Ukrayna'yı 10 kez havadan vurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna'ya 10 hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ekip   | 17.02.2023
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, gün içinde Ukrayna'yı 10 kez havadan vurdu

Kiev

Başkanlıktan yapılan açıklamada, son bir günde Rus ordusunun Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehrinin sivil altyapısına 6 füze saldırısı düzenlediği belirtilerek, saldırılarda 3 ev ve bir apartmanın hasar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca "Düşman, Ukrayna'ya 10 hava saldırısı, çoklu namlulu roketatarlarla 10'dan fazla saldırı gerçekleştirdi." denildi.

Rus güçlerin, çabalarını Kupyansk, Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Şahtersk yönlerinde operasyonlar yürütmeye yoğunlaştırdığına işaret edilen açıklamada, Rusların büyük kayıplar verdiği ileri sürüldü.

Açıklamada, Kupyansk ve Limansk yönlerinde Rus ordusunun Harkiv ve Luhansk bölgelerinin 4'er yerleşim yerine, Donetsk bölgesinde 2 köye ateş ettiği, bazı köylere hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Rus güçlerin Bahmut istikametinde 15 yerleşim yerini bombaladığına dikkati çekilen açıklamada, "Avdiyivka ve Şahtersk yönlerinde 17 yerleşim yeri saldırılara maruz kaldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin son 24 saat içinde Rus birliklerinin ve teçhizatlarının yoğunlaştığı alanları 5 kez, uçaksavar füze sistemi pozisyonunu 1 kez vurduğu kaydedildi.


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