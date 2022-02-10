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Dünya

Rusya ve Belarus'un 'Müttefik Kararlılığı-2022' ortak askeri tatbikatı başladı

Rusya ve Belarus'un "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında başladı.

Dmitri Chirciu   | 10.02.2022
Rusya ve Belarus'un 'Müttefik Kararlılığı-2022' ortak askeri tatbikatı başladı

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatına Belarus Silahlı Kuvvetlerinin bazı askeri birlikleri ile Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı askeri birlikleri katılıyor.

2 S-400 ve Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ile 12 Rus Su-35 savaş uçağının da yer aldığı tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde gerçekleşiyor.

İki ülkeye ait askeri güçlerin denetleneceği tatbikat, "dışarıdan saldırıyı engelleme, terörle mücadele etme, sınırları koruma ve Birlik Devlet'in çıkarlarını koruma" amacıyla düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Aralık 2021'de vardığı anlaşma doğrultusunda yapılan tatbikat, 20 Şubat'a kadar devam edecek.

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