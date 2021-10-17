Dolar
9.27
Euro
10.76
Altın
1,767.59
ETH/USDT
3,851.40
BTC/USDT
60,799.00
BIST 100
1,409.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Yanık ile Bakan Varank, “İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni”ne katılıyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 milyon 992 bin 687'ye, virüs kaynaklı can kaybı 223 bin 312'ye yükseldi.

Dmitri Chirciu   | 17.10.2021
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 34 bin 303 kişide virüsün tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka kaydedilirken, toplam vaka sayısı 7 milyon 992 bin 687'ye çıktı.

Ülkede, son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 997 artarak 223 bin 312, sağlığına kavuşan sayısı ise 18 bin 717 artışla 7 milyon 624 oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 740 artarak 1 milyon 719 bin 414'e, virüs kaynaklı ölü sayısı da 70 artışla 30 bin 163'e yükseldi.

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da 47 milyon 500 binden fazla kişi aşılanırken, toplumsal bağışıklık oranı yüzde 45 oldu.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı 33 bin 208, can kaybı ise 1002 olarak açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Avustralya'da Kovid-19'dan entübe edilen Akgöl toplumu aşı olmaya çağırdı
Türkiye'de 28 bin 537 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi
Trabzon'da 'TURKOVAC' için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak

Benzer haberler

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı

Türkiye'nin 9 aydaki yaş meyve ve sebze ihracatında zirve Rusya'nın

Avustralya'da Kovid-19'dan entübe edilen Akgöl toplumu aşı olmaya çağırdı

Türkiye'de 28 bin 537 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 28 bin 537 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 723 bin 764'e çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 723 bin 764'e çıktı
Rusya'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı 1000'i geçti

Rusya'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı 1000'i geçti