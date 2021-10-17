Dolar
9.27
Euro
10.76
Altın
1,767.59
ETH/USDT
3,854.50
BTC/USDT
60,835.00
BIST 100
1,409.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Yanık ile Bakan Varank, “İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni”ne katılıyor.
logo
Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

2-8 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 oldu.

Merve Yıldızalp   | 17.10.2021
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 2-8 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 274,98, Ankara'da 356,49, İzmir'de 48,95 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (25 Eylül-1 Ekim) İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük olduğunu belirtti.

İllere göre 2-8 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları (yüksekten düşüğe doğru) şöyle gerçekleşti:

"Zonguldak (551,76), Kastamonu (538,56), Düzce (522,39), Trabzon (462,37), Tokat (459,81), Ordu (459,68), Sakarya (448,76), Çorum (436,31), Bolu (415,50), Kocaeli (413,92), Samsun (413,18), Karabük (408,02), Kütahya (397,44), Bursa (394,22), Giresun (394,01), Rize (392,61), Kırıkkale (386,79), Malatya (362,58), Ankara (356,49), Kayseri (358,85), Ardahan (350,45), Kırşehir (345,21), Erzincan (337,41), Bilecik (335,14), Bingöl (330,41), Bartın (321,64), Kahramanmaraş (303,64), Yozgat (299,22), Amasya (297,47), Elazığ (293,05), Uşak (289,36), Kars (282,88), İstanbul (274,98), Sivas (269,07), Kilis (268,22), Yalova (263,36), Nevşehir (260,69), Karaman (257,34), Erzurum (257,03), Çankırı (251,52), Balıkesir (241,48), Sinop (239, 77), Konya (235,29), Niğde (234,76), Artvin (225,96), Eskişehir (223,89), Afyonkarahisar (220,79), Manisa (219,22), Gümüşhane (211,01), Adıyaman (209,34), Ağrı (201,14), Adana (195,15), Hatay (190,56), Kırklareli, (188,26), Bayburt (179,47), Muş (179,27), Burdur (177,47), Isparta (173,52), Osmaniye (172,45), Denizli (168,12), Iğdır (167,4), Edirne (162,69), Tekirdağ, (156,42), Gaziantep (152,54), Mersin (143,68), Çanakkale (142,55), Hakkari (132,26), Aksaray (128,13), Tunceli (121,04), Şanlıurfa (117,57), Bitlis (113,11), Diyarbakır (99,36), Batman (96,09), Mardin (75,35), Aydın (49,24), İzmir (48,95), Siirt (48,33), Muğla (47,06), Antalya (43,21), Şırnak (39,42), Van (33,41).

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Avustralya'da Kovid-19'dan entübe edilen Akgöl toplumu aşı olmaya çağırdı
Türkiye'de 28 bin 537 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi
Trabzon'da 'TURKOVAC' için gönüllü olanların aşılanmasına pazartesi başlanacak

Benzer haberler

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Türkiye'de 28 bin 537 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi

İngiltere'de yanlışlıkla 43 bin kişiye Kovid-19 testlerinin negatif olduğu söylendi

TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışması için 7 bin 400 gönüllü seçilecek

TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışması için 7 bin 400 gönüllü seçilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'günaydın'lı aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'günaydın'lı aşı çağrısı
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi