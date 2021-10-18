Dolar
9.32
Euro
10.83
Altın
1,765.94
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,417.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgalini kınadı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın, Gürcistan'da uyguladığı işgal politikası ve Karadeniz'de etki yaratma girişimine tepki gösterdiklerini söyledi.

Davit Kachkachishvili   | 18.10.2021
ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgalini kınadı

Tiflis

Austin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Gürcistan Başkanı İrakli Garibaşvili tarafından kabul edildi. Taraflar, basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Garibaşvili konuşmasında, Austin'e, ABD'nin Gürcistan'a verdiği somut destekten dolayı teşekkür etti.

Garibaşvili, Austin'in Tiflis ziyaretinin ABD'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki istikrarın güçlendirilmesine verdiği desteğin yansıması olduğunu söyledi.

"ABD, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgal etmesini kınıyor"

Austin de ABD ile Gürcistan'ın iki stratejik ortak ülke olduğunu ve ikili ilişkilerin benzer değerlerin üzerinde inşa edildiğini vurguladı, ABD olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerinin altını çizdi.

Rusya'nın, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde işgal politikası uygulamaya devam ettiğini, ayrıca Karadeniz'de çeşitli yollarla bir etki yaratmaya çalıştığını, ABD olarak buna tepki gösterdiklerini belirten Austin, "ABD, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgal etmesini ve çeşitli yollarla Karadeniz üzerinde nüfuz kazanma girişimlerini kınıyor." dedi.

Görüşmede taraflar, bölgesel ve Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmeleri ele aldı.

ABD Savunma Bakanı Austin'in Tiflis ziyareti devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımını değerlendiriyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 724 bin 323'e çıktı
Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Bolu'da "aşı olun" çağrısı
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar sürüyor
Trabzon'da TURKOVAC Faz-3 için gönüllülerin aşılanmasına başlandı

Benzer haberler

ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgalini kınadı

ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgalini kınadı

ABD'den Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek

Rusya'dan NATO’nun Askeri İrtibat Misyonu ile Enformasyon Bürosu’nun faaliyetlerini durdurma kararı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefetle diyaloğun ABD yüzünden kesildiğini söyledi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefetle diyaloğun ABD yüzünden kesildiğini söyledi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı
Türkiye'nin 9 aydaki yaş meyve ve sebze ihracatında zirve Rusya'nın

Türkiye'nin 9 aydaki yaş meyve ve sebze ihracatında zirve Rusya'nın