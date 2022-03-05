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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya, Ukrayna'da 2 bin 119 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 119 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Ali Cura   | 05.03.2022
Rusya, Ukrayna'da 2 bin 119 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı Fotoğraf: Leon Klein / AA

Moskova

Konaşenkov, Ukrayna’ya yapılan saldırılarda Rus ordusu tarafından yok edilen silah ve altyapı ile ilgili bilgi verdi.

Sözcü Konaşenkov, “Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun 2 bin 119 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında 74 komuta ve iletişim merkezi, 108 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 68 radar istasyonu bulunuyor." dedi.


Bunların dışında 69 savaş uçağının karada, 21 savaş uçağının havada vurulduğunu aktaran Konaşenkov, 748 tank ve zırhlı araç, 76 çok namlulu roketatar, 274 topçu ve havan topu, 532 özel askeri araç ve 59 insansız hava aracının yok edildiğini kaydetti.

Rus ordusunun ve Donbas’taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin bazı yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını da belirten Konaşenkov, sabah saatlerinden itibaren Mariupol ve Volnovaha şehirlerinde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkesin ilan edildiğini anımsattı.

Ancak Ukraynalı aşırı milliyetçi milislerin geçici ateşkesi kullanarak pozisyonlarını güçlendirdiğini dile getiren Konaşenkov, “Ukrayna tarafının milliyetçileri etkileme veya ateşkesi uzatma konusundaki isteksizliği nedeniyle geçici ateşkes Moskova saatiyle 18.00'den itibaren yeniden başlatıldı." diye konuştu.

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