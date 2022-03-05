Rusya, Ukrayna'da 2 bin 119 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 119 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.
Moskova
Konaşenkov, Ukrayna’ya yapılan saldırılarda Rus ordusu tarafından yok edilen silah ve altyapı ile ilgili bilgi verdi.
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Sözcü Konaşenkov, “Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun 2 bin 119 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında 74 komuta ve iletişim merkezi, 108 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 68 radar istasyonu bulunuyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.