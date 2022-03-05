Rus ordusu Ukrayna’da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Herson bölgesindeki bir askeri üssün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Moskova
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Herson bölgesinde bulunan Radensk köyü yakınlarındaki Ukrayna askeri üssünün kontrolünü aldığı bildirildi.
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Açıklamada, “Ukrayna askerleri üste, askeri teknik araçlar ve silahlarla bırakarak hızla pozisyonlarını terk etti.” ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna’nın askeri üssünde "T-64" ve "T-80" model tankların da bulunduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.