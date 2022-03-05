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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rus ordusu Ukrayna’da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Herson bölgesindeki bir askeri üssün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Ali Cura   | 05.03.2022
Rus ordusu Ukrayna’da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Herson bölgesinde bulunan Radensk köyü yakınlarındaki Ukrayna askeri üssünün kontrolünü aldığı bildirildi.

Açıklamada, “Ukrayna askerleri üste, askeri teknik araçlar ve silahlarla bırakarak hızla pozisyonlarını terk etti.” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna’nın askeri üssünde "T-64" ve "T-80" model tankların da bulunduğu belirtildi.

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