Rusya: Ukrayna ordusunun saldırılarında Kursk bölgesinde 7 kişi yaralandı
Rusya'da Kursk Bölge Valisi Roman Staravoyt, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği saldırılarda 7 kişinin yaralandığını bildirdi.
Moskova
Staravoyt, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine havan toplarıyla saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda, bölgedeki Nikolayev-Daryin köyünde 3'ü çocuk 7 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Staravoyt, yaralılara gerekli tıbbi desteğin sağlandığını aktardı.
Staravoyt, saldırı sonucu bölgenin bazı yerleşim birimlerinde elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.