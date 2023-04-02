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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ordusunun saldırılarında Kursk bölgesinde 7 kişi yaralandı

Rusya'da Kursk Bölge Valisi Roman Staravoyt, Ukrayna ordusunun bölgeye düzenlediği saldırılarda 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Rusya: Ukrayna ordusunun saldırılarında Kursk bölgesinde 7 kişi yaralandı Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Moskova

Staravoyt, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine havan toplarıyla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda, bölgedeki Nikolayev-Daryin köyünde 3'ü çocuk 7 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Staravoyt, yaralılara gerekli tıbbi desteğin sağlandığını aktardı.

Staravoyt, saldırı sonucu bölgenin bazı yerleşim birimlerinde elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade etti.

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